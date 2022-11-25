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На Чернігівщині військовослужбовця РФ заочно засуджено до 10 років позбавлення волі

25 листопада 2022, 16:41

На Чернігівщині військовослужбовця РФ заочно засуджено до 10 років позбавлення волі

Військовослужбовця РФ, який жорстоко поводився з мирними жителями Чернігівської області під час окупації регіону, заочно засуджено до 10 років позбавлення волі, повідомляє Офіс генпрокурора.

«За публічного звинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області до 10 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який під час окупації армією держави-агресора села Старий Биков жорстоко поводився з його жителями», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, російський військовослужбовець відбирав у місцевих мешканців мобільні телефони та заощадження.

«Погрожуючи розстрілом, військовий РФ зажадав дані про розташування військовослужбовців ЗСУ. Не отримавши необхідних відомостей, він утримував одну з жінок зі зв'язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима протягом двох днів у погребі без води та їжі. При цьому постійно загрожував жінці фізичним та сексуальним насильством», - зазначили в Офісі генпрокурора.

Російського військовослужбовця визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) у порядку спеціального судового розгляду.

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