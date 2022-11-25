У Херсоні менше, ніж за тиждень від обстрілів загинули 15 людей

За п'ять днів у звільненому Херсоні під обстрілом загинуло 15 мешканців, ще 35 – постраждали. Про це повідомила Херсонська міська рада у Facebook.



«Через вчорашній масований ворожий обстріл постраждали приватні та багатоповерхові будинки, сталася сильна пожежа. Довелося терміново евакуювати 58 херсонців, зокрема 22 дитини. Усі вони отримали гаряче харчування, притулок на ніч та необхідну медичну допомогу. Люди вирішили тимчасово виїхати з міста, в чому їм максимально допомогла міська влада (надано транспорт, одяг та продукти харчування)», – повідомили у міськраді.



Також від російського обстрілу постраждали навчальні заклади.



Як повідомлялося, вдень 25 листопада російські війська знову завдали ударів по Херсону.



