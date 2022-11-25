Оккупанты не смогут удержать левобережную часть Херсонской области — ВСУ

Российские оккупационные не смогут удержать под контролем захваченную ими левобережную часть Херсонщины после контрнаступления ВСУ на правобережье области. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.



К тому же она расскказала, что российские военные уже начали это осознавать это, отметив, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями захватчиков на юге Украины.



«На правом берегу Днепра они построили эшелонированную оборону, за которой и отступали. Также сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. И уже сейчас вплоть до Армянска. Потому что понимает, что они им понадобятся», - рассказала Наталья Гуменюк и добавила, что о провалах операции войск РФ свидетельствуют к тому же их заявления о том, что якобы «все под контролем».

Ранее в Forbes посчитали, что за 9 месяцев войны Россия потеряла на полномасштабной войне против Украины техники на 20,8 миллиардов долларов.