Главные события в оккупации 27 ноября 

Общество



Проведен очередной обмен пленными, в Украину удалось вернуть 12 человек. Среди них — четыре бойца ВМС, по двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРО, а также трое гражданских.



В Мариуполе в разрушенном обстрелами доме живут двое глухонемых мужчин. Отмечается, что их из зоны боевых действий вывезли «военные» группировки «ДНР» и поселили в разрушенном доме. В подъезде возле мусоропровода мужчины обустроили «плиту» из кирпичей. На костре готовят еду и греют воду.



По данным «Восточной правозащитной группы», на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей идет подготовка к массовому закрытию угольных шахт.



Назначен новый «смотрящий» за тюрьмами на территории России и оккупированных территориях Украины Армен Саркисян (прозвище — Армен Горловский), передает ГУР Минобороны Украины. Одним из главных направлений его деятельности - создание новой частной военной компании.



Саркисян родом из Горловки. Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане.



Боевые действия



Днем центр Донецка подвергся обстрелу. Попадания снарядов и осколков произошли в районе бульвара Пушкина и проспекта Гринкевича.



Три человека погибли и пятеро пострадали на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области в результате обстрелов.



Российские оккупанты, возможно, готовятся к выходу с территории Запорожской атомной электростанции. Признаки таких действий фиксируются на протяжении последних недель. Об этом заявил президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин в эфире национального телемарафона.



Интенсивность боевых действий на территории Украины в ближайшее время усилится. Это случится с наступлением зимних холодов и замерзанием почвы. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. Кто пойдет в наступление – украинские войска или россияне? И где это произойдет?



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