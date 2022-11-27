Головні події в окупації 27 листопада

Суспільство



Проведено черговий обмін полоненими, в Україну вдалося повернути 12 людей. Серед них — чотири бійці ВМС, по двоє нацгвардійців, прикордонників, один із ТРО, а також троє цивільних.



У Маріуполі в зруйнованому обстрілами будинку мешкають двоє глухонімих чоловіків. Зазначається, що їх із зони бойових дій вивезли «військові» угруповання «ДНР» та поселили у зруйнованому будинку. У під'їзді біля сміттєпроводу чоловіки облаштували «плиту» із цегли. На багатті готують їжу та гріють воду.



За даними «Східної правозахисної групи», на окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває підготовка до масового закриття вугільних шахт.



Призначений новий «смотрящий» Армен Саркісян, який «приглядає» за в'язницями на території Росії та окупованих територіях України (прізвисько — Армен Горловський), передає ГУР Міноборони України. Одним із головних напрямів його діяльності - створення нової приватної військової компанії.



Саркісян родом із Горлівки. Знаходиться в українському розшуку як один із організаторів убивств на Майдані.



Бойові дії



Вдень центр Донецька зазнав обстрілу. Попадання снарядів та уламків відбулися в районі бульвару Пушкіна та проспекту Гринкевича.



Троє людей загинули та п'ятеро постраждали на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території Донецької області внаслідок обстрілів.



Російські окупанти, можливо, готуються до виходу із території Запорізької атомної електростанції. Ознаки таких дій фіксуються протягом останніх тижнів. Про це заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону.



Інтенсивність бойових дій на території України найближчим часом посилиться . Це трапиться з настанням зимових холодів та замерзанням ґрунту. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Хто піде у наступ – українські війська чи росіяни? І де це станеться?



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