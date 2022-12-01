Франція розпочала роботу зі створення спецтрибуналу зі злочинів РФ в Україні

Франція розпочала роботу зі створення спеціального трибуналу для злочину російської агресії в Україні. Для цього залучили європейських та українських представників. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Франції.



У МЗС зазначили, що боротьба із безкарністю за злочини, скоєні в Україні, є пріоритетом для Франції. Тому країна допомагає українській прокуратурі та Міжнародному кримінальному суду розслідувати злочини.



«Про пропозицію створити спеціальний трибунал щодо злочину російської агресії в Україні, ми почали працювати з нашими європейськими та українськими партнерами», - йдеться у повідомленні.



Також повідомляється, що посол з особливих доручень Антон Кориневич нещодавно відвідав МЗС Франції та обговорив питання створення спецтрибуналу.



У вересні в Україні було створено робочу групу для створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину російської агресії.