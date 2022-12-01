У Луганській області збільшилася кількість російських дезертирів

Кількість дезертирів у російській армії яка окупувала частину Луганської області збільшилася. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.



Він зазначив, що окупанти щодня затримують майже 50 дезертирів на Луганщині.



«Російськими спецслужбами констатується збільшення потоку дезертирів з окупаційних військ, які після самовільного залишення позицій на тимчасово окупованій території Луганської області намагаються перетнути кордон і відбути до Росії. За наявними даними, щодня затримуються до 50 військовослужбовців зазначеної категорії», - повідомив Громов.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що зберігається загроза нанесення противником найближчим часом ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України та військових об'єктах.