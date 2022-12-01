Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Луганській області збільшилася кількість російських дезертирів

01 грудня 2022, 16:27

У Луганській області збільшилася кількість російських дезертирів

Кількість дезертирів у російській армії яка окупувала частину Луганської області збільшилася. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

Він зазначив, що окупанти щодня затримують майже 50 дезертирів на Луганщині.

«Російськими спецслужбами констатується збільшення потоку дезертирів з окупаційних військ, які після самовільного залишення позицій на тимчасово окупованій території Луганської області намагаються перетнути кордон і відбути до Росії. За наявними даними, щодня затримуються до 50 військовослужбовців зазначеної категорії», - повідомив Громов.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що зберігається загроза нанесення противником найближчим часом ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України та військових об'єктах.

Ще за темою

Місця
Луганська область
Інше
Війна окупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:27
У Луганській області збільшилася кількість російських дезертирів
16:22
«ДНР»: У Горлівці загинула жінка
15:15
В «Укренерго» показали, як зараз виглядає Кремінська підстанція
11:21
Центр Донецька під обстрілом, пошкоджено готель та дитсадки, є поранені
10:36
Поранених окупантів до Мелітополя звозять вантажівками — Федоров
10:34
У котельнях нема кому працювати: Співробітників тепломережі в Донецьку масово відправляють на фронт
09:48
«ДНР»: Через обстріли один цивільний загинув, троє поранено
09:17
Луганська ОВА: Росіяни будують лінію оборони поблизу Сватового
09:14
Опубліковані фото фортифікаційних споруд окупантів неподалік Бахмута
22:34
Головні події в окупації 30 листопада
20:36
У «ДНР» запевняють, що «кордони» відкриті навіть для чоловіків призовного віку
17:34
«ЛНР» зняла заборону на виїзд для мешканців окупованої Луганщини
16:55
«ДНР»: У Донецьку помер чоловік, який був поранений під час обстрілу
16:05
37 жителів Кінбурнської коси примусово вивезено окупантами — Кім
12:25
Окупанти передислокують лікарню з Полог до Маріуполя — Федоров
Всі новини
17:47
Україна за весь час повернула додому 1319 полонених
17:46
У Білгородській області працює ППО
17:15
Рада призначив Кубракова віце-прем’єром — міністром інфраструктури та регіонального розвитку
17:06
УП: Мураєв виїхав з України у травні
16:56
Українці в РФ не можуть перевести в готівку гривні. Проблему визнав Медведєв
16:44
Прославляв «російський мір»: Священику Києво-Печерської Лаври повідомили про підозру
16:27
У Луганській області збільшилася кількість російських дезертирів
16:22
«ДНР»: У Горлівці загинула жінка
16:14
Відбувся черговий обмін полоненими, звільнено 50 захисників — Єрмак
15:50
З України після початку повномасштабної війни виїхали понад 14,5 млн осіб
15:35
У Києві затримали лже-мінера будівлі Офісу президента
15:15
В «Укренерго» показали, як зараз виглядає Кремінська підстанція
15:06
Франція передала Україні три мости для відновлення сполучення у Чернігівській області
15:01
У прифронтовому Бахмуті продовжують працювати комунальники
14:48
У Києві зареєструвалося понад 360 тисяч ВПО, найбільше людей зі Сходу країни
Всі новини
ВІДЕО
Центр Донецька під обстрілом, пошкоджено готель та дитсадки, є поранені
01 грудня, 11:21
Херсон під обстрілом, у місті пожежі й немає світла
01 грудня, 08:24
Скандал навколо Орбану: Відносини України з Угорщиною на тлі вторгнення РФ ►
01 грудня, 07:55

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама