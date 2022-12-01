Сколько российских ракет и дронов уничтожила ПВО, сообщили в Генштабе

Украинская ПВО эффективно работает. За ноябрь сбиты десятки российских крылатых ракет и беспилотников. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.



«Сохраняется угроза нанесения противником в ближайшее время ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и военным объектам», — сказал он.



По словам Громова, только за неделю в восточной части Украины произошло более 400 боестолкновений с российскими силами. В период с 24 ноября противник осуществил 40 ракетных ударов по объектам гражданской, энергетической и военной инфраструктуры Украины.



«Силами и средствами авиации Зенитно-ракетных войск ПВО Сухопутных войск и Военно-морских сил за этот период уничтожены девять воздушных целей, в том числе два самолета. В целом в ноябре противник выпустил 239 крылатых ракет и применил 80 БПЛА», — детализировал генерал.



Он уточнил, что украинская ПВО уничтожила 72% примененных противником крылатых ракет и 80% беспилотных летательных аппаратов.

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