Угрозы еще нет: Наев рассказал о накоплении войск в Беларуси

На территории Беларуси продолжается накопление группировки войск. Украинские военные готовятся к адекватному реагированию. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.



«Ситуация в Северной операционной зоне контролируется. На территории Беларуси продолжается накопление совместной группировки сил РФ и Беларуси. Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию, и готовим наши силы к адекватному реагированию», — сказал Наев.



Он уточнил, что непосредственно сейчас угрозы еще нет.



«Та работа, которая проводится у нас, должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы», — пояснил командующий.



По его словам, если вырастет военная угроза со стороны Беларуси, могут быть привлечены дополнительные силы и средства — их направит Генштаб.

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