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Угрозы еще нет: Наев рассказал о накоплении войск в Беларуси

03 декабря 2022, 14:21

Угрозы еще нет: Наев рассказал о накоплении войск в Беларуси

На территории Беларуси продолжается накопление группировки войск. Украинские военные готовятся к адекватному реагированию. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

«Ситуация в Северной операционной зоне контролируется. На территории Беларуси продолжается накопление совместной группировки сил РФ и Беларуси. Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию, и готовим наши силы к адекватному реагированию», — сказал Наев.

Он уточнил, что непосредственно сейчас угрозы еще нет.

«Та работа, которая проводится у нас, должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы», — пояснил командующий.

По его словам, если вырастет военная угроза со стороны Беларуси, могут быть привлечены дополнительные силы и средства — их направит Генштаб.

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