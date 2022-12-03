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Загрози ще немає: Наєв розповів про накопичення військ у Білорусі

03 грудня 2022, 14:21

Загрози ще немає: Наєв розповів про накопичення військ у Білорусі

На території Білорусі продовжується накопичення угруповання військ. Українські військові готуються до адекватного реагування. На цьому наголосив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

«Ситуація у Північній операційній зоні контролюється. На території Білорусі продовжується накопичення спільного угруповання сил РФ та Білорусі. Ми постійно відстежуємо цю ситуацію та готуємо наші сили до адекватного реагування», — сказав Наєв.

Він уточнив, що безпосередньо наразі загрози ще немає.

«Та робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози», — пояснив командувач.

За його словами, якщо зросте військова загроза з боку Білорусі, можуть бути залучені додаткові сили та засоби — їх спрямує Генштаб.

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