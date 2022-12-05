Сегодня из-за обстрелов в Украине погибли 4 человека

В результате массированного ракетного удара РФ по Украине погибли четыре человека. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Главный результат – 70 российских ракет прилетело, большинство сбито… Но, к сожалению, мы пока еще не можем обеспечить полную безопасность нашему небу – было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы… По состоянию на этот час в списке погибших от российских ударов четверо. Мои соболезнования родным и близким», – заявил Зеленский в видеообращении.



Ранее сообщалось, что выпущенные российскими войсками ракеты попали в энергетические объекты в трех областях Украины, в ряде регионов применены экстренные отключения энергоснабжения.



В результате обстрела центра Донецка, по предварительным данным, погибли 4 человека, еще 3 мирных жителя ранены.