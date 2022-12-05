Сьогодні через обстріл в Україні загинули 4 особи

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні загинули четверо людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Головний результат – 70 російських ракет прилетіли, більшість збиті… Але, на жаль, ми поки що не можемо забезпечити повну безпеку нашому небу – було кілька влучень. На жаль, є жертви… Станом на цей час у списку загиблих від російських ударів четверо. Мої співчуття рідним та близьким», – заявив Зеленський у відеозверненні.



Раніше повідомлялося, що випущені російськими військами ракети потрапили до енергетичних об'єктів у трьох областях України, у низці регіонів застосовано екстрені відключення енергопостачання.



В результаті обстрілу центру Донецька, за попередніми даними, загинули 4 людини, ще 3 мирних жителів поранено.