Кабмин обновил формат перечня временно оккупированных территорий и районов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



Теперь единственным источником информации о территориях, где ведутся боевые действия и временно оккупированных РФ является приказ Минреинтеграции. Документ согласован с Минобороны и сформированный на основании предложений областных военных администраций.



В ведомстве, что обновленный формат перечня обеспечит единство административной практики и целостность государственной политики.



«Новый список предусматривает две градации ведения боевых действий на территории: активные и возможные. Также он содержит отдельный список оккупированных территорий. Добавлена графа с датой начала и завершения боевых действий и временной оккупации», - говорится в сообщении.



Отмечается, что новый перечень будет масштабироваться до уровня отдельных населенных пунктов, а не громад, как это сейчас.