Кабмін оновив формат переліку тимчасово окупованих територій та районів бойових дій. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



Наразі єдиним джерелом інформації про території, де ведуться бойові дії та тимчасово окупованих РФ є наказ Мінреінтеграції. Документ погоджений з Міноборони та сформований на підставі пропозицій обласних військових адміністрацій.



У відомстві, що оновлений формат переліку забезпечить єдність адміністративної практики та цілісність державної політики.



«Новий список передбачає дві градації ведення бойових дій на території: активні та можливі. Також він містить окремий перелік окупованих територій. Додано графу з датою початку та завершення бойових дій та тимчасової окупації», - йдеться у повідомленні.



Наголошується, що новий перелік масштабуватиметься до рівня окремих населених пунктів, а не громад, як це зараз.