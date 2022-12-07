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Главе «полиции» оккупантов Кременной сообщено о подозрении

07 декабря 2022, 12:35

Главе «полиции» оккупантов Кременной сообщено о подозрении

Сообщено о подозрении главе оккупационной «полиции» одного из районов Луганской области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Речь о бывшем правоохранителе, который возглавил отдел оккупационной полиции захватчиков в Кременной Луганской области.

«Правоохранитель после захвата российскими войсками города остался на временно оккупированные территории и занял должность руководителя так называемого «Кременского отдела полиции МВД «ЛНР», - рассказали в ГБР.

Отмечается, что он занимался проверкой документов у местного населения и подбирал себе подчиненных, агитируя людей работать на оккупантов.

Кроме того, сотрудники ГБР сообщили о подозрении мужчине, который учился в высшем учебном заведении системы МВД Украины. Он после начала российского вторжения встретился с представителями оккупационных властей и согласился начать службу в так называемых правоохранительных органах «ЛНР».

«Парень принял «присягу» на верность оккупантам и занял должность в так называемом «Новопсковском районном отделе внутренних дел МВД «ЛНР», - сообщили в ГБР.

Обеим фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Сообщается, что процесуальное руководство осуществляет Луганская областная прокуратура.

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