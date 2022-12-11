ВСУ отбили атаки на Донбассе возле 11 населенных пунктов — Генштаб

Силы обороны Украины отбили атаки российских войск в районах 11 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



«За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Житловка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецкой области», — сказано в сообщении.



Отмечается, что противник нанес 3 ракетных и 17 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 пункта управления и 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.