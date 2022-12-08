Оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях — Генштаб ВСУ

Российские войска сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий.



Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы тридцати населенных пунктов. Среди них Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Благодатное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Противник нанес удары силами оперативно-тактической и армейской авиации по районам населенных пунктов Спорное, Клещеевка, Северное, Каменка, Первомайское и Невельское.



На Лиманском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка и Невское на Луганщине и Торское и Григорьевка Донецкой области.



На Новопавловском направлении противник обороняется. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Угледар, Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.



На Северском направлении противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Хреновка и Гремяч Черниговской области и Середина-Буда и Чернецкое на Сумщине.



На Слобожанском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Варваровка, Двуречная и Каменка Харьковской области. Авиационный удар оккупанты нанесли неподалеку Каменки.



На Купянском направлении противник ведет оборону. Осуществил обстрелы по районам населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Песчаное Луганской области.



На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы двадцати двух населенных пунктов. В частности, это Времовка и Новополь Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Зализнычное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области. Также оккупанты задействовали авиацию для ударов по районам Малых Щербаков и Степного.



На Херсонском направлении противник ведет оборонительные действия. Осуществил танковые и артиллерийские обстрелы районов семнадцати населенных пунктов. Среди них — Качкаровка, Монастырское, Новоберислав, Берислав, Львовское, Ивановка, Новотягинка, Инженерное, Приднепровское и Антоновка Херсонской области и окрестности города Херсон.



В течение суток противник нанес 2 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии соприкосновения. В очередной раз ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск, Золочев и Очаков.



Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 5 пунктов управления, 8 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов противника.