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Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее завершения

18 декабря 2022, 11:56

Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее завершения

Папа Римский Франциск считает, что война в Украине в ближайшее время не прекратится, поскольку достигла глобальных масштабов. Об этом он сообщил в интервью испанской газете ABC.

«Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это глобальная война. Не будем забывать об этом. Много рук мешают котел войны. Это глобально», — заявил понтифик.

«Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает слабеть. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое», — подчеркнул Папа Римский Франциск.

Он осудил ужасы войны: «Мы делаем все, что можем. Они не слушают. То, что происходит в Украине, ужасно. В нем столько жестокости. Это действительно очень серьезно. Это то, что я продолжаю осуждать».

Папа Римский признал, что выступает посредником для сторон конфликта: «Я принимаю здесь всех. Сейчас Владимир Зеленский в третий раз присылает ко мне одного из своих духовных советников. Остаюсь на связи, принимаю их, помогаю…».

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