Папа Римский открыто признал Россию агрессором

Папа Римский Франциск заявил, что именно Россия является напавшей стороной в российско-украинской войне. Об этом сообщает Vatican News.



«Когда я говорю об Украине, то говорю о народе-мученике, мученическом народе. Если существует мученический народ, то есть тот, кто его мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что имею много информации о жестокости вторгшихся войск. В общей сложности, самыми жестокими являются, наверное, те, кто из России, но не относится к русской традиции, наверное, чеченцы, буряты и так далее. Безусловно, напавшая сторона – это российское государство. Это вполне понятно. Иногда я стараюсь не конкретизировать, чтобы не обидеть, а скорее осудить в общем, хотя хорошо известно, кого я осуждаю. Не обязательно указывать имя и фамилию», – заявил Франциск.



Он также добавил, что никогда не давал повода думать, что он прикрывает российскую агрессию.



«Почему я не называю Путина? Потому что это не нужно; это уже известно. Однако иногда люди цепляются за деталь. Все знают мою позицию, с Путиным либо без Путина, не называя его имени», – отметил Папа.



Он отметил, что раздумывал над поездкой: «Если я совершу путешествие, то поеду в Москву и в Киев, в оба, а не в одно место. И я никогда не давал возможности думать, что я прикрываю агрессию».



Франциск добавил, что «держит руку на пульсе» и обращался в российское посольство. Также он принимает делегации из Украины и поводит телефонные разговоры с Киевом.

Ранее Папа Римский Франциск призвал прекратить войну в Украине, осудил аннексию украинских территорий Россией, призвал уважать территориальную ценность и права меньшинств.