Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Папа Римський назвав війну в Україні глобальною і не бачить її завершення

18 грудня 2022, 11:56

Папа Римський назвав війну в Україні глобальною і не бачить її завершення

Папа Римський Франциск вважає, що війна в Україні найближчим часом не припиниться, оскільки досягла глобальних масштабів. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті ABC.

«Я не бачу кінця найближчим часом, бо це є глобальна війна. Не забуватимемо про це. Багато рук змішують казан війни. Це глобально», - заявив понтифік.

«Я думаю, що війну розпочинають, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати та продавати. На карту поставлено дуже багато», — наголосив Папа Римський Франциск.

Він засудив страхіття війни: «Ми робимо все, що можемо. Вони не слухають. Те, що відбувається в Україні, є жахливим. У ньому стільки жорстокості. Це справді дуже серйозно. Це те, що я продовжую засуджувати».

Папа Римський визнав, що є посередником для сторін конфлікту: «Я приймаю тут усіх. Нині Володимир Зеленський утретє надсилає до мене одного зі своїх духовних радників. Залишаюся на зв'язку, приймаю їх, допомагаю…».

Ще за темою

Люди
Папа Римський Франциск
Події
Війна
Місця
Україна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:26
Окупанти тримають населення як «живий щит» — Федоров
23:33
Головні події в окупації 17 грудня
21:46
Гайдай розповів, які населені пункти окупанти майже знищили
15:49
Окупанти тримають в СІЗО в Сімферополі десятки українців, повідомляють правозахисники
14:17
«ЛНР»: Щастя потрапило під обстріл, троє загиблих, п'ятеро поранених
12:58
РосЗМІ: Губарєва перебуває на волі, вона працюватиме в РФ
11:48
На ЗАЕС окупанти будують купол над сховищем ядерних відходів
09:48
«ДНР» та «ЛНР» заявили про обстріли: 13 загиблих, 25 поранених
08:20
Район «Білого лебедя», проспекту Миру: У Донецьку — руйнування та постраждалі від обстрілів
23:00
Головні події в окупації 16 грудня
17:46
В окупованому Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тисяч мешканців – голова міськадміністрації
16:49
Донецьк знову під обстрілом: Є «прильоти», загоряння та постраждалі
14:48
У Залізному Порту — «приліт» у готель, де мешкали окупанти
11:53
У Кіровському районі Донецька через обстріл загинув чоловік
11:06
«ЛНР» заявила про обстріл села: Багато загиблих та десятки поранених
Всі новини
14:26
Окупанти тримають населення як «живий щит» — Федоров
13:32
Серія вибухів пролунала у російському Білгороді
12:52
Чому Путін відмінив свої великі виступи ►
12:23
Підпільники допомогли ЗСУ знищити штаб окупантів у Щасті
11:56
Папа Римський назвав війну в Україні глобальною і не бачить її завершення
10:51
Центр Донецька зазнав обстрілу, пошкоджено «Донбас-Арену»
10:26
Поранених окупантів позбавлено необхідної медичної допомоги в Луганську
09:54
ЗСУ ліквідували близько 600 окупантів за добу
09:30
«ДНР» заявила про поранення 2 цивільних внаслідок обстрілу
08:58
Житель Донецької області загинув внаслідок російських обстрілів
08:35
Британія передала Україні високоточні ракети Brimstone 2
08:14
ЗСУ відбили атаки біля 15 населених пунктів — Генштаб
23:33
Головні події в окупації 17 грудня
22:53
На «Євробаченні-2023» Україну представить гурт Tvorchi
22:12
NYT: Путін готовий втратити у війні проти України до 300 тисяч військових
Всі новини
ВІДЕО
Чому Путін відмінив свої великі виступи ►
18 грудня, 12:52
У передмісті Херсона снаряди влучили у штаб гумдопомоги, є загибла та поранені
17 грудня, 18:56
Там воюють люди, дрони та залізо: В ОП назвали форпост Донецького напрямку
17 грудня, 17:59

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама