Папа Римський назвав війну в Україні глобальною і не бачить її завершення

Папа Римський Франциск вважає, що війна в Україні найближчим часом не припиниться, оскільки досягла глобальних масштабів. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті ABC.



«Я не бачу кінця найближчим часом, бо це є глобальна війна. Не забуватимемо про це. Багато рук змішують казан війни. Це глобально», - заявив понтифік.



«Я думаю, що війну розпочинають, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати та продавати. На карту поставлено дуже багато», — наголосив Папа Римський Франциск.



Він засудив страхіття війни: «Ми робимо все, що можемо. Вони не слухають. Те, що відбувається в Україні, є жахливим. У ньому стільки жорстокості. Це справді дуже серйозно. Це те, що я продовжую засуджувати».



Папа Римський визнав, що є посередником для сторін конфлікту: «Я приймаю тут усіх. Нині Володимир Зеленський утретє надсилає до мене одного зі своїх духовних радників. Залишаюся на зв'язку, приймаю їх, допомагаю…».