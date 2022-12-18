В Донецке после обстрела загорелась больница имени Калинина

Больница имени Калинина в Донецке. Фото: соцсети

В оккупированном Донецке обстрелана больница имени Калинина, загорелся корпус №2 медучреждения. Об этом сообщают в группировке «ДНР».



Глава группировкки Денис Пушилин заявил, что из-за обстрела медучреждения был тяжело ранен один человек, также есть пострадавшие средней тяжести. По его словам, снаряды попали в крышу и окно корпуса №6 ДокТМО.



Позднее Пушилин сообщил, что больной, получивший тяжелую травму в результате обстрела, скончался.





В «ДНР» рассказали, что всех пациентов эвакуировали, медперсонал не пострадал.

Сегодня, 18 декабря, вечером центральная часть Донецка снова была обстреляна. По всей видимости, удар был нанесен из РСЗО «Град».