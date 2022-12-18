У Донецьку після обстрілу загорілася лікарня імені Калініна

Лікарня імені Калініна у Донецьку. Фото: соцмережі

В окупованому Донецьку обстріляно лікарню імені Калініна, загорівся корпус №2 медустанови. Про це повідомляє угрупування «ДНР».



Голова угруповання Денис Пушилін заявив, що через обстріл медустанови було тяжко поранено одну людину, також є постраждалі середньої тяжкості. За його словами, снаряди впали на дах та у вікно корпусу №6 ДокТМО.



Пізніше Пушилін повідомив, що хворий, який отримав тяжку травму внаслідок обстрілу, помер.





У «ДНР» розповіли, що всіх пацієнтів евакуювали, медперсонал не постраждав.

Сьогодні, 18 грудня, увечері центральна частина Донецька знову була обстріляна. Удару по місту було завдано з РСЗВ «Град».