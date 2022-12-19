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СБУ: Ідентифіковано працівників «МВС» на Луганщині, які проводять масові репресії

19 грудня 2022, 17:03

СБУ: Ідентифіковано працівників «МВС» на Луганщині, які проводять масові репресії

Служба безпеки України ідентифікувала чотирьох колаборантів, які вступили до створених Росією підрозділів «МВС» на захопленій частині Луганської області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Серед них — керівник «Лисичанського міського відділу міністерства внутрішніх справ «ЛНР».

«Знаходячись на "посаді", він виконує завдання Москви щодо нав'язування окупаційного режиму та придушення руху опору на сході України. Для цього організовує масові репресії та незаконні затримання громадян», — наголосили в СБУ.

Зазначається, що до постраждалих застосовується психологічний тиск, насильство та загрози фізичної розправи. Зафіксовано факти викрадення людей та пограбування їхнього майна.

За даними слідства, колаборантом є місцевий житель, який ще у 2014 році приєднався до угруповання «ЛНР». Там його призначили «заступником начальника міськвідділу МВС» у захопленій Кадіївці.

У вересні цього року він погодився очолити новий окупаційний орган у Лисичанську.

Крім того, ідентифіковано ще трьох колаборантів, які влаштувалися до «райвідділів МВС «ЛНР» у Старобільському та Сватівському районах.

В СБУ підкреслили, що новий «оперуповноважений» та «дільничні інспектори» займаються залякуванням громадян та розграбуванням їх будинків під виглядом незаконних. Зазначається, що після таких «нальотів» у людей зникають гроші, побутове приладдя та інше особисте майно.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Спецслужба встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік зв'язків колаборантів.

«Продовжуються заходи щодо их притягнення до відповідальності за злочини проти України», — додали в СБУ.

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ЛНР СБУ
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Луганська область Лисичанськ

СТАТТІ

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