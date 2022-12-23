В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, финансировавший «ДНР»

Сотрудники ГБР задержали владельца сети ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал группировке «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба бюро.



«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной Россией территории Донецкой области», - говорится в сообщении.



В ГБР уточняют, что злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес.



«Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке РФ», - отмечается в сообщении.



По информации Бюро, женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия, официальный учет не велся, средства поступали в «казначейство ДНР».



Согласно данным следствия, на протяжении 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн гривен в бюджет террористической организации.



Владелец сети ломбардов уведомлен о подозрении в финансировании терроризма (ч.2 ст.258-2 Уголовного кодекса Украины).



В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.