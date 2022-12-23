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У Києві затримано власника мережі донецьких ломбардів, який фінансував «ДНР»

23 грудня 2022, 13:35

У Києві затримано власника мережі донецьких ломбардів, який фінансував «ДНР»

Співробітники ДБР затримали власника мережі ломбардів, який із Києва дистанційно фінансував угрупованню «ДНР». Про це повідомляє прес-служба бюро.

«Співробітники ДБР повідомили про підозру власника мережі ломбардів у Донецьку. Він після 2014 року виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій Росією території Донецької області», - йдеться у повідомленні.

У ДБР уточнюють, що зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки – підтримував та розширював цей бізнес.

«Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ», - зазначається у повідомленні.

За інформацією Бюро, жінка разом із спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби, офіційний облік не вівся, кошти надходили до «казначейства ДНР».

За даними слідства, протягом 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 млн. гривень до бюджету терористичної організації.

Власника мережі ломбардів повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму (ч.2 ст.258-2 Кримінального кодексу України).

В даний час підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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