Зеленский собирал Ставку, говорили о Бахмуте и Кременной

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает Офис президента.



«Участники заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте, обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в частности вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения Сил обороны необходимым оружием и оборудованием. Отдельно участники остановились на актуализации плана действий Сил обороны на следующий год.