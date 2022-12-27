Зеленський збирав Ставку, говорили про Бахмут і Кремінну

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє Офіс президента.



«Учасники заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на фронті, обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна», — йдеться в повідомленні.



Також зазначається, що на засіданні було розглянуто питання забезпечення Сил оборони необхідною зброєю та обладнанням. Окремо учасники зупинилися на актуалізації плану дій Сил оборони на наступний рік.