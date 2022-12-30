В южном и восточном регионах ситуация в энергетике остается сложной

По состоянию на 30 декабря в энергосистеме Украины дефицит мощности находится на том же уровне, что и до 10-й массированной ракетной атаки российских войск. Об этом сообщили в «Укрэнерго».



«Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра «Укрэнерго» последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг», - рассказали в компании.

Отмечается, что энергосистема в плановом режиме восстанавливает нормальную работу.

«В то же время в результате попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений», - объяснили в «Укрэнерго».

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136. Все 16 запущенных оккупантами по Украине дронов-камикадзе сбили украинские военные.