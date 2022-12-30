У південному та східному регіонах ситуація в енергетиці залишається складною

Станом на 30 грудня в енергосистемі України дефіцит потужності перебуває на тому ж рівні, що й до 10 масованої ракетної атаки російських військ. Про це повідомили в «Укренерго»



«Завдяки професійним діям диспетчерського центру «Укренерго» наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог», - розповіли в компанії.

Зазначається, що енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу.

«Водночас, внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень», - пояснили в «Укренерго».

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136. Усі 16 запущених окупантами Україною дронів-камікадзе збили українські військові.