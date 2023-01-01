Російські війська вночі обстріляли Донецьку область

Російські війська навіть у новорічну ніч стріляли на Донеччині на різних ділянках фронту. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



Він зазначив, що на Волноваському напрямку під вогонь потрапив Вугледар та околиці міста. Обійшлося без жертв.



На Донецькому напрямі був обстріл приватного сектору Курахового, а вже після опівночі росіяни двічі обстріляли Авдіївку із «Градів». Ніхто не постраждав.



На Горлівському напрямку обстрілявся Торецьк — пошкоджено 8 будинків. Інформація про постраждалих не надходила.



Також 31 грудня снаряд прилетів до Олексієво-Дружківки Дружківської громади. Снаряд не розірвався, руйнувань та жертв немає.