Количество погибших в результате удара по дому в Днепре возросло до 35 человек

По состоянию на утро понедельника количество людей, погибших в результате российского ракетного удара по дому в Днепре, возросло до 35 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



«Уже почти 40 часов идет спасательно-поисковая операция в Днепре. Ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших. В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей», — рассказал он.



Резниченко подчеркнул, что 39 человек спасены, 75 — ранены. Из раненых 14 детей. Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна.



Поиск людей под завалами продолжается.

14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в результате которого одна из ракет разрушила подъезд многоэтажного дома в Днепре.



Воздушное командование ВСУ сообщило, что в здание попала ракета Х-22. Системы ПВО, которые есть в распоряжении Украины, не в состоянии сбить ракету такого типа.