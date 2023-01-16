Кількість загиблих внаслідок удару по будинку в Дніпрі зросла до 35 осіб

Станом на ранок понеділка кількість людей, які загинули внаслідок російського ракетного удару по будинку в Дніпрі, зросла до 35 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



«Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники витягли з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кілька загиблих. Наразі ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей», – розповів він.



Резніченко підкреслив, що 39 людей врятовано, 75 поранено. Із поранених 14 дітей.



Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами продовжується.

14 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, внаслідок якого одна з ракет зруйнувала під'їзд багатоповерхового будинку в Дніпрі.



Повітряне командування ЗСУ повідомило, що у будинок влучила ракета Х-22. Системи ПВО, які є у розпорядженні України, не взмозі збити ракету такого типу.