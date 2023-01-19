Из-за неисправности российского МиГ-31К в Беларуси прогремел взрыв — «Беларускі Гаюн»

Жители Минской области Беларуси слышали взрыв, у самолета МиГ-31К в воздухе загорелся двигатель. Об этом сообщили на Telegram-канале мониторинговой группы «Беларускі Гаюн».

«В украинских телеграмм-каналах начала распространяться информация о взрыве в Беларуси. Наши данные указывают на то, что речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя. В районе 12:00 (минское время) жители Молодечненского района (Минской области) слышали в небе сильный взрыв, многие писали, что от него затряслись окна в домах, как в самом г. Молодечно, так и в пригороде», - указывается в сообщении.

«Беларускі Гаюн» уточняет, что над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К армии РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, а звуком взрыва — на самом деле это был звук помпажа двигателя после возгорания.

Отмечается, что из-за этого самолет был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром «Мачулищи».

«А сейчас самое главное. Произошло возгорание двигателя именно того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 г. при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах», - рассказали в мониторинговой группе.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь делает для РФ «все что нужно» в решении проблем, связанных со «специальной военной операцией» — с войной против Украины.