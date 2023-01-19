Через несправність російського МіГ-31К у Білорусі пролунав вибух — «Беларускі Гаюн»

Жителі Мінської області Білорусі чули вибух, у літака МіГ-31К у повітрі загорівся двигун. Про це повідомили на Telegram-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн».

«В українських телеграм-каналах почала поширюватися інформація про вибух у Білорусі. Наші дані вказують на те, що йдеться не про вибух, а, ймовірно, про помпаж двигуна. У районі 12:00 (мінський час) жителі Молодечненського району (Мінської області) чули в небі сильний вибух, багато хто писав, що від нього затремтіли вікна в будинках, як у самому м. Молодечно, так і в передмісті», - зазначається у повідомленні.

«Беларускі Гаюн» уточнює, що над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К армії РФ (RF-95194) стався спалах одного з двох двигунів, а звуком вибуху — насправді був звук помпажу двигуна після загоряння.

Зазначається, що через це літак був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром «Мачуліщі».

«А зараз найголовніше. Відбувся спалах двигуна саме того МіГ-31К, який горів 25 грудня 2022 р. при спробі зльоту з аеродрому в Мачулищах», - розповіли в моніторинговій групі.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь робить для РФ «все, що потрібно» у вирішенні проблем, пов'язаних зі «спеціальною військовою операцією» — з війною проти України.