Главные события в оккупации 20 января

Боевые действия



В ВСУ показали, как разбили штаб и склад боеприпасов войск РФ в Соледаре.



Немецкая Федеральная служба разведки встревожена высокими потерями украинских войск в боях за город Бахмут в Донецкой области. На секретном заседании на этой неделе БНД сообщила депутатам в Бундестаге, что сейчас украинская армия ежедневно теряет трехзначное число солдат в боях с российскими оккупантами.



Под Бахмутом погиб 33-летний гражданин Танзании Таримо Немес, завербованный в ЧВК «Вагнера». Танзаниец учился в Москве в Российском технологическом университете, но в 2021 году был осужден за преступления, связанные с наркотиками. По словам родственников, ему пообещали освобождение из колонии в обмен на вступление в ЧВК «Вагнера».



Российская журналистка ранена в Донецкой области на железнодорожном вокзале Соль в районе Бахмута.



Общество



Танцуют на костях: фотосессии российских блогеров на фоне разрушенных многоэтажек и концерт Шамана в Мариуполе. Об этом – новое видео наших журналистов.



Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEДOM Алексея Мацуки.