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Головні події в окупації 20 січня

20 січня 2023, 23:56

Головні події в окупації 20 січня

Бойові дії

У ЗСУ показали, як розбили штаб та склад боєприпасів військ РФ у Соледарі.

Німецька Федеральна служба розвідки стривожена високими втратами українських військ у боях за місто Бахмут у Донецькій області. На секретному засіданні цього тижня БНД повідомила депутатів у Бундестазі, що зараз українська армія щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях із російськими окупантами.

Під Бахмутом загинув 33-річний громадянин Танзанії Тарімо Немес, завербований у ПВК «Вагнера». Танзанієць навчався у Москві в Російському технологічному університеті, але у 2021 році був засуджений за злочини, пов'язані з наркотиками. За словами родичів, йому пообіцяли звільнення з колонії в обмін на вступ до ПВК «Вагнера».

Російську журналістку поранено в Донецькій області на залізничному вокзалі Сіль у районі Бахмута.

Суспільство

Танцюють на кістках: фотосесії російських блогерів на тлі зруйнованих багатоповерхівок та концерту Шамана у Маріуполі. Про це – нове відео наших журналістів.

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