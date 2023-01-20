Под Бахмутом погиб гражданин Танзании, воевавший в составе ЧВК «Вагнера»

В Украине погиб 33-летний гражданин Танзании Таримо Немес, завербованный в ЧВК Вагнера. Об этом сообщает BBC News.



Танзаниец учился в Москве в Российском технологическом университете, но в 2021 году был осужден за преступления, связанные с наркотиками. По словам родственников, ему пообещали освобождение из колонии в обмен на вступление в ЧВК «Вагнера».



Семья узнала о смерти Немеса три недели назад.



«Последний раз мы с ним общались 17 октября, когда он уже был членом «Вагнера». Затем в декабре мы получили информацию от его друзей о его гибели», - сообщил его родственник, который пожелал остаться анонимным.



Это второй известный случай смерти в этой войне. В ноябре был убит гражданин Замбии, также завербованный в ЧВК «Вагнера» в одной из российских зон.