Оккупанты пытаются идти в наступление в Запорожской области

В Запорожской области российские войска осуществляют уже не разведывательные, а ударно-штурмовые нападения. Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.



«Враг пытается прежде всего поднимать огневую волну по всей линии соприкосновения, а на отдельных участках фронта небольшие группы пытаются осуществлять уже не разведывательные, а ударно-штурмовые нападения с целью проверки нашей обороны на месте», — сказал Ерин.



Он добавил, что, по имеющейся информации, все попытки наступательных действий пока завершились безрезультатно.



«Все группы обнаружены, частично обезврежены, остальные прибегли к бегству», — сообщил Ерин.



Российский «ТАСС» приводит слова члена «главного совета» оккупационной «администрации» Запорожской области Владимира Рогова.



«Боестолкновения между ВСУ и российскими силами активизировались в районе города Гуляйполя в Запорожской области», — сказал он.