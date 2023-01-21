Окупанти намагаються йти в наступ у Запорізькій області

У Запорізькій області російські війська здійснюють уже не розвідувальні, а ударно-штурмові напади. Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.



«Ворог намагається насамперед підіймати вогневу хвилю по всій лінії зіткнення, а на окремих ділянках фронту невеликі групи намагаються здійснювати вже не розвідувальні, а ударно-штурмові напади з метою перевірки нашої оборони на місці», — сказав Єрін.



Він додав, що, за наявною інформацією, всі спроби наступальних дій поки що завершилися безрезультатно.



«Усі групи виявлено, частково знешкоджено, інші вдалися до втечі», — повідомив Єрін.



Російський «ТАСС» наводить слова члена «головної ради» окупаційної «адміністрації» Запорізької області Володимира Рогова.



«Бойові зіткнення між ЗСУ та російськими силами активізувалися в районі міста Гуляйполя в Запорізькій області», — сказав він.