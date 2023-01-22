В результате воскресных обстрелов Харьковщины погибла женщина и ранен мужчина

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

В Харьковской области в воскресенье днем в результате российских обстрелов погибла женщина, мужчина получил ранения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



По его словам, около 14:30 в селе Петровка Золочевской громады в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина. Было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом. Кроме того, после 15:00 силы РФ из танков обстреляли кладбище в селе Гурьев Казачок, в результате чего повреждены могилы.



По данным Синегубова, под обстрелами оккупационных войск в воскресенье также был Волчанск. «Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии», — отметил он.