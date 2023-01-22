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Внаслідок недільних обстрілів Харківщини загинула жінка та поранено чоловіка

22 січня 2023, 19:27

Внаслідок недільних обстрілів Харківщини загинула жінка та поранено чоловіка

Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

У Харківській області в неділю вдень внаслідок російських обстрілів загинула жінка, чоловік отримав поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, близько 14:30 у селі Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка. Було потрапляння до господарських споруд та житлового будинку. Крім того, після 15:00 сили РФ з танків обстріляли цвинтар у селі Гур'єв Козачок, внаслідок чого пошкоджено могили.

За даними Синєгубова, під обстрілами окупаційних військ у неділю також був Вовчанськ. «Зафіксовано попадання в п'ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані», — зазначив він.

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