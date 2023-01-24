«ДНР»: В Иловайске ночным обстрелом ранены два сотрудника локомотивного депо

В результате ночного обстрела двое сотрудников локомотивного депо в Иловайске получили ранения. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Руслан Дудников.



По его словам, один пострадавший легкой степени тяжести, другой — средней тяжести.



Он добавил, что сейчас сотрудники железной дороги устраняют последствия ночных обстрелов. В частности, ударом был перебит кабель ЛЭП, из-за чего часть абонентов города осталась без электричества. В городе повреждены административные здания, трансформаторные подстанции, было попадание в локомотивное депо.

Утверждается, что обстрел произошел в 4 часа утра.