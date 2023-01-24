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«ДНР»: В Іловайську нічним обстрілом поранено двох співробітників локомотивного депо

24 січня 2023, 08:48

«ДНР»: В Іловайську нічним обстрілом поранено двох співробітників локомотивного депо

У результаті нічного обстрілу двоє співробітників локомотивного депо в Іловайську отримали поранення. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Руслан Дудніков.

За його словами, один постраждалий легкого ступеня тяжкості, інший — середньої тяжкості.

Він додав, що зараз співробітники залізниці усувають наслідки нічних обстрілів. Зокрема ударом був перебитий кабель ЛЕП, через що частина абонентів міста залишилася без електрики. У місті пошкоджено адміністративні будівлі, трансформаторні підстанції, було потрапляння в локомотивне депо.

Стверджується, що обстріл стався о 4 години ранку

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