Байден підтвердив передачу Україні 31 танка Abrams

Президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні 31 танка Abrams M1. Про це американський лідер сказав під час брифінгу.



Він уточнив, що США виділяють понад 500 одиниць бронетехніки, включаючи 31 танк Abrams M1.



«Танки Abrams — одні з найдосконаліших танків у світі. Вони дуже складні в управлінні та експлатації. Необхідно навчання персоналу та матеріально-технічне обслуговування», — зазначив Байден і пообіцяв, що Штати «якнайшвидше» приступлять до навчання українських військових.



Також він зазначив, що на доставку танків на поле бою знадобиться час.



Окремо Байден подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцю за згоду передати Україні танки Leopard 2.



Байден наголосив, що постачання танків і підтримка України не є «наступальною загрозою» для Росії. За словами президента США, танки необхідні, щоб допомогти збройним силам України «поліпшити їхню здатність маневрувати на відкритій місцевості».



«Очікування Росії» полягає в тому, що наш союз «розпадеться», сказав Байден про взаємодію США та країн Європи. «Але ми повністю, абсолютно і ґрунтовно єдині», — підкреслив він.