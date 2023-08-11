17% украинцев не собираются возвращаться из-за границы после войны — «Опора»

Среди находящихся за рубежом граждан Украины 17% решили не возвращаться в Украину после окончания развязанной Россией войны.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на координатора политических программ гражданской сети «Опора» Ольгу Айвазовскую.

«Мы проводили опрос в восьми странах. Семь стран плюс Польша отдельно. 55% граждан живут так же, как они жили в Украине. То есть их экономическое, финансовое положение не улучшилось. В Украине они жили не хуже, чем сейчас в Европе. 22% жили лучше в Украине, чем живут сейчас за границей. И только 17% значительно улучшили свое финансовое положение. И около 17% планируют оставаться там, даже после окончания войны. Они уже приняли такое решение», — сказала Айвазовская.

Сейчас в Украине находится около 33 млн граждан, около 1,5 млн находятся на территориях, которые пока не подконтрольны Украине.

Напомним, 30% переселенцев из около 16 тыс. переселенцев, которые сейчас проживают в Дрогобычской громаде Львовской области, могут остаться в ней для постоянного проживания. С начала полномасштабного вторжения России в Дрогобычской громаде официально зарегистрировалось около 20 тысяч ВПЛ. Но реальное их количество может быть в три раза большим. 60% переселенцев в Дрогобыче — это те, кому некуда возвращаться.