17% українців не мають наміру повертатися з-за кордону після війни — «Опора»

Серед громадян України, які перебувають за кордоном, 17% вирішили не повертатися в Україну після закінчення розв'язаної Росією війни.

Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на координатора політичних програм цивільної мережі «Опора» Ольгу Айвазовську.

«Ми проводили опитування у восьми країнах. Сім країн плюс Польща окремо. 55% громадян живуть так само, як вони мешкали в Україні. Тобто їх економічний, фінансовий стан не покращився. В Україні вони жили не гірше, ніж зараз у Європі. 22% жили краще в Україні, аніж живуть зараз за кордоном. І лише 17% значно покращили своє фінансове становище. І близько 17% планують залишатися там навіть після закінчення війни. Вони вже ухвалили таке рішення», — сказала Айвазовська.

Зараз в Україні перебуває близько 33 млн громадян, близько 1,5 млн знаходяться на територіях, які поки не підконтрольні Україні.

Нагадаємо, 30% переселенців із близько 16 тис. переселенців, які зараз проживають у Дрогобицькій громаді Львівської області, можуть залишитися у ній для постійного проживання. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Дрогобицьку громаду офіційно зареєструвалося близько 20 тисяч ВПО. Але реальна їх кількість може бути втричі більшою. 60% переселенців у Дрогобичі — це ті, кому нема куди повертатися.