У Росії помер колишній заступник Шойгу, який командував вторгненням в Україну

Геннадій Рідко. Фото: Міноборони РФ

У Москві помер колишній заступник міністра оборони РФ генерал Геннадій Жидко. Про це повідомив губернатор Хабаровського краю РФ Михайло Дегтярьов.



«Після тривалої хвороби в Москві помер генерал-полковник Геннадій Валерійович Жидко», — йдеться у повідомленні.



Дегтярьов нагадав, що в Сирії Жидко керував штабом угруповання російських військ, у Хабаровську обіймав посаду командувача військ Східного військового округу, в Москві — заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу.



Як заступник міністра оборони, Жидко брав безпосередню участь у підготовці та реалізації широкомасштабного вторгнення в Україну.



За даними низки ЗМІ та розслідувачів, Жидко з кінця травня до липня 2022 року командував угрупуванням російських військ в Україні.



28 липня 2022 року Жидко було знято з посади заступника міністра оборони.



Геннадій Жидко перебував під санкціями 27 країн ЄС, України, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії.