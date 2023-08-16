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У Росії помер колишній заступник Шойгу, який командував вторгненням в Україну

16 серпня 2023, 20:27

У Росії помер колишній заступник Шойгу, який командував вторгненням в Україну

Геннадій Рідко. Фото: Міноборони РФ Геннадій Рідко. Фото: Міноборони РФ

У Москві помер колишній заступник міністра оборони РФ генерал Геннадій Жидко. Про це повідомив губернатор Хабаровського краю РФ Михайло Дегтярьов.

«Після тривалої хвороби в Москві помер генерал-полковник Геннадій Валерійович Жидко», — йдеться у повідомленні.

Дегтярьов нагадав, що в Сирії Жидко керував штабом угруповання російських військ, у Хабаровську обіймав посаду командувача військ Східного військового округу, в Москві — заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Як заступник міністра оборони, Жидко брав безпосередню участь у підготовці та реалізації широкомасштабного вторгнення в Україну.

За даними низки ЗМІ та розслідувачів, Жидко з кінця травня до липня 2022 року командував угрупуванням російських військ в Україні.

28 липня 2022 року Жидко було знято з посади заступника міністра оборони.

Геннадій Жидко перебував під санкціями 27 країн ЄС, України, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії.

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