Суд оштрафовал судью-подругу бывшего мэра Доброполья, экс-нардепа Аксенова

В Донецкой области судью Добропольского районного суда, которая приняла решение в интересах городского головы, признали виновной и оштрафовали. Как сообщила Донецкая областная прокуратура, сумма штрафа составила 3400 гривен.



Так, в мае 2021 года судья рассмотрела уголовное производство и вынесла оправдательный приговор для медсестры, которая обвинялась в подлоге и выдаче официального документа (статья 358 Уголовного кодекса Украины).



Речь идет о медработнице, которая в 2017 году составила и выдала лист временной нетрудоспособности мэру города. На тот момент Доброполье возглавлял Андрей Аксенов. Медсестра отметила якобы его пребывание на амбулаторном лечении в медучреждении города, но в это время он был в оккупированном Крыму.



В прокуратуре говорят, что судья приняла решение в условиях реального конфликта интересов, ведь она более 15 лет поддерживает дружеские отношения с бывшим мэром Доброполья.



Составленный административный протокол против нее рассматривался Дружковским городским судом. Нарушительница не согласилась с его решением и подала жалобу. Днепровский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции.



Судью признали виновной в принятии решения в условиях реального конфликта интересов (ч. 2 ст. 172−7 Кодекса Украины об административных правонарушениях).



В прокуратуре отметили, что готовят жалобу в Высший совет правосудия о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. Так, ей может грозить увольнение с должности.

В 2018 году Аксенова объявляли в розыск за подделку документов и коррупцию, а сам он якобы скрывался в аннексированном Россией Крыму. Сам Аксенов утверждает, что лечил онкологию в Германии, а в Крым ездил на медицинскую консультацию.



До своего первого избрания мэром Доброполья в 2015 году Аксенов был головой поселка Новодонецкое, где 11 мая 2014 года прошел сепаратистский псевдореферендум. В то время Аксенов делал контроверсионные заявления, в частности, что «по воле громады может пойти и в Россию, и в Гондурас». Потом Аксенов объяснял эти слова тем, что их вырвали из контекста СМИ.



Андрей Аксенов был избран депутатом парламента по результатам выборов в округе №50 в Донецкой области 28 марта 2021 года. На тот момент он являлся мэром Доброполья.



По информации «Радио Свобода», СБУ за 10 дней до довыборов сообщила ЦИК, что кандидат в народные депутаты Андрей Аксенов имеет российский паспорт, и попросила принять меры в связи с этой информацией. В ЦИК подтвердили, что письмо от спецслужбы действительно получали, но отметили, что реагировать не имели оснований.



В январе 2023 года Верховная Рада лишила его депутатского мандата.