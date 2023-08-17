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Суд оштрафовал судью-подругу бывшего мэра Доброполья, экс-нардепа Аксенова

17 августа 2023, 20:19

Суд оштрафовал судью-подругу бывшего мэра Доброполья, экс-нардепа Аксенова

В Донецкой области судью Добропольского районного суда, которая приняла решение в интересах городского головы, признали виновной и оштрафовали. Как сообщила Донецкая областная прокуратура, сумма штрафа составила 3400 гривен. 

Так, в мае 2021 года судья рассмотрела уголовное производство и вынесла оправдательный приговор для медсестры, которая обвинялась в подлоге и выдаче официального документа (статья 358 Уголовного кодекса Украины).

Речь идет о медработнице, которая в 2017 году составила и выдала лист временной нетрудоспособности мэру города. На тот момент Доброполье возглавлял Андрей Аксенов. Медсестра отметила якобы его пребывание на амбулаторном лечении в медучреждении города, но в это время он был в оккупированном Крыму.

В прокуратуре говорят, что судья приняла решение в условиях реального конфликта интересов, ведь она более 15 лет поддерживает дружеские отношения с бывшим мэром Доброполья.

Составленный административный протокол против нее рассматривался Дружковским городским судом. Нарушительница не согласилась с его решением и подала жалобу. Днепровский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Судью признали виновной в принятии решения в условиях реального конфликта интересов (ч. 2 ст. 172−7 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

В прокуратуре отметили, что готовят жалобу в Высший совет правосудия о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. Так, ей может грозить увольнение с должности.

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В 2018 году Аксенова объявляли в розыск за подделку документов и коррупцию, а сам он якобы скрывался в аннексированном Россией Крыму. Сам Аксенов утверждает, что лечил онкологию в Германии, а в Крым ездил на медицинскую консультацию.

До своего первого избрания мэром Доброполья в 2015 году Аксенов был головой поселка Новодонецкое, где 11 мая 2014 года прошел сепаратистский псевдореферендум. В то время Аксенов делал контроверсионные заявления, в частности, что «по воле громады может пойти и в Россию, и в Гондурас». Потом Аксенов объяснял эти слова  тем, что их вырвали из контекста СМИ.

Андрей Аксенов был избран депутатом парламента по результатам выборов в округе №50 в Донецкой области 28 марта 2021 года. На тот момент он являлся мэром Доброполья.

По информации «Радио Свобода», СБУ за 10 дней до довыборов сообщила ЦИК, что кандидат в народные депутаты Андрей Аксенов имеет российский паспорт, и попросила принять меры в связи с этой информацией. В ЦИК подтвердили, что письмо от спецслужбы действительно получали, но отметили, что реагировать не имели оснований.

В январе 2023 года Верховная Рада лишила его депутатского мандата. 

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