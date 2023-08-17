Суд оштрафував суддю-подругу колишнього мера Добропілля, екс-нардепа Аксьонова

У Донецькій області суддю Добропільського районного суду, яка ухвалила рішення на користь міського голови, визнали винною та оштрафували. Як повідомила Донецька обласна прокуратура, сума штрафу становила 3400 гривень.



Так, у травні 2021 року суддя розглянула кримінальне провадження та винесла виправдувальний вирок для медсестри, яка звинувачувалася у підробці та видачі офіційного документа (стаття 358 Кримінального кодексу України).



Йдеться про медпрацівницю, яка у 2017 році склала і видала аркуш тимчасової непрацездатності меру міста. На той момент Добропілля очолював Андрій Аксьонов. Медсестра відзначила нібито його перебування на амбулаторному лікуванні в медустанові міста, але на той час він був в окупованому Криму.



У прокуратурі кажуть, що суддя ухвалила рішення в умовах реального конфлікту інтересів, адже вона понад 15 років підтримує дружні стосунки із колишнім мером Добропілля.



Складений адміністративний протокол проти неї розглядався Дружківським міським судом. Порушниця не погодилася з його рішенням та подала скаргу. Дніпровський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.



Суддю визнали винною у прийнятті рішення в умовах реального конфлікту інтересів (ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення).



У прокуратурі зазначили, що готують скаргу до Вищої ради правосуддя щодо притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Так їй може загрожувати звільнення з посади.

У 2018 році Аксьонова оголошували в розшук за підробку документів та корупцію, а сам він нібито переховувався в анексованому Росією Криму. Сам Аксьонов стверджує, що лікував онкологію в Німеччині, а до Криму їздив на медичну консультацію.



До свого першого обрання мером Добропілля у 2015 році Аксьонов був головою селища Новодонецьке, де 11 травня 2014 року пройшов сепаратистський псевдореферендум. На той час Аксьонов робив контроверсійні заяви, зокрема, що «з волі громади може піти і до Росії, і до Гондурасу». Потім Аксьонов пояснював ці слова тим, що їх вирвали із контексту ЗМІ.



Андрій Аксьонов був обраний депутатом парламенту за результатами виборів в окрузі №50 у Донецькій області 28 березня 2021 року. На той момент він був мером Добропілля.



За інформацією «Радіо Свобода», СБУ за 10 днів до довиборів повідомила ЦВК, що кандидат у народні депутати Андрій Аксьонов має російський паспорт і попросила вжити заходів у зв'язку з цією інформацією. У ЦВК підтвердили, що листа від спецслужби справді отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав.



У січні 2023 року Верховна Рада позбавила його депутатського мандата.