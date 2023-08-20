Російські окупанти двічі обстріляли Херсонщину, є загиблі

Російські окупанти 20 серпня двічі атакували Херсонську область, загинули двоє людей, є поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



Так, 20 серпня близько 15:00 окупанти обстріляли село Козацьке у Новокахівській громаді.



«Ворожній танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала несумісні з життям травми. 45-річна жінка має множинні осколкові поранення», — йдеться в повідомленні.



Потім, близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава.



Глава ОВА повідомив, що від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці.